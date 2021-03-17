В Краснодаре пробка на Ростовском шоссе растянулась на 6 км

В Краснодаре утром 17 марта на ряде магистралей скопились заторы

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром городские магистрали стояли в 7-балльных пробках, это на балл больше обычного. Пробки в 8 баллов по направлению в центр наблюдались на улицах Красных Партизан, Российской и Дзержинского.

Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Ейском шоссе на въезде в город (5 баллов, что на 3 балла выше обычного), на улице Калинина в направлении центра (4 балла, что на 3 балла выше обычного) и на Ростовском шоссе по направлению из центра (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки утром 17 марта: 7:55 — улица Российская от переулка Ленинского до улицы 40-летия Победы. Пробка длиной 5,4 км продержалась 1 час 10 минут;

7:59 — Восточный обход от улицы Элитной до Уральской. Пробка протяженностью 4,9 км продержалась 1 час 10 минут;

8:27 — улица Красных Партизан от Западного обхода до Трубилина. 4-киломентровый затор длился 1 час 40 минут;

8:55 — улицы Калинина и Лукьяненко от остановки ВНИИ Биологической защиты растений до Красных Партизан. Пробка длиной 3,9 км продержалась 1 час 50 минут;

9:33 — от ж/д моста на Ростовском шоссе до СТ «Подсолнечник». Пробка на участке длиной 5,9 км продержалась 1 час 50 минут. Это самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.

К моменту публикации новости, загруженность улиц снизилась до 5 баллов. По данным сервиса, пробки останутся на этом уровне в ближайшие 5 часов.