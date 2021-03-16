«Самокат» запустил бесплатную экспресс-доставку в Краснодаре

16 марта Сбер провел встречу со СМИ о старте онлайн-ретейлера «Самокат» в Краснодаре

Сервис доставки за 15–30 минут уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, где курьеры «Самоката» доставляют свыше 150 тыс. заказов в день. Краснодар стал пятым городом в России. Основатель ретейлера Вячеслав Бочаров сказал, что в зависимости от спроса в краевой столице компания рассмотрит запуск в других городах региона. Во все города-миллионники страны сервис планирует зайти в течение трех месяцев. Любая доставка в «Самокате» бесплатна. Заявленная скорость достигается благодаря дарксторам — центрам сбора заказов, открытым по городу. До конца года сервис планирует разместить в Краснодаре около 30 дарксторов и обеспечить работой свыше 3 тыс. человек. На встрече также были управляющий СберБанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко, мэр Краснодара Евгений Первышов и вице-губернатор Кубани Александр Руппель. Он поздравил экосистему Сбера с вводом нового сервиса и положительно оценил присутствие в его ассортименте продуктов более 20 местных производителей.

Первышов сказал о том, что запуск новой услуги откроет для краснодарцев много новых рабочих мест. Позже Бочаров уточнил, что речь идет о сотрудниках разной квалификации — от курьеров и работников дарксторов до логистов, IT‑разработчиков и менеджеров по персоналу и производителям. На вопрос портала Юга.ру от зарплатах курьеров он сказал, что средний заработок — около 200 рублей в час. «В отличие от других сервисов, мы платим не за доставленные заказы, но за время, на которое мы выводим сотрудника. Ведь не он виноват, что заказов не было, но сотрудник их честно ждал. Многие курьеры работают по несколько часов, например, студенты, которые первую половину дня посещают пары, а потом выбирают время и район, где им будет удобно доставлять заказы», — рассказал Бочаров. «Наша цель — изменить привычки горожан и время, которое они тратят на покупку еды. Только за 2020 год курьеры «Самоката» подарили пользователям 1 тыс. лет свободного времени. Мы стремимся к тому, чтобы получить продукты было так же легко, как воду — открыв кран», — заявил Бочаров.

«Ощущаю себя суперменом, который помогает людям»: Как работают курьеры и службы доставки во время карантина