В Краснодаре Кубанская набережная в сторону моста стояла в 10-балльной пробке

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог Краснодара вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

К 18:12 плотное движение было на Кубанской набережной в сторону Тургеневского моста — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. На Тургеневском шоссе загруженность составила 9 баллов (на 7 выше нормы). Кроме того, сложная ситуация наблюдалась на Суворова — Захарова из центра (9 баллов), Красной к Ростовскому шоссе (9 баллов). Крупнейшими пробками к 19:30 были: