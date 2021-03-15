В Краснодаре Кубанская набережная в сторону моста стояла в 10-балльной пробке
В Краснодаре вечером 15 марта пробки в городе держались на уровне 8 баллов
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог Краснодара вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.
К 18:12 плотное движение было на Кубанской набережной в сторону Тургеневского моста — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. На Тургеневском шоссе загруженность составила 9 баллов (на 7 выше нормы). Кроме того, сложная ситуация наблюдалась на Суворова — Захарова из центра (9 баллов), Красной к Ростовскому шоссе (9 баллов). Крупнейшими пробками к 19:30 были:
- 18:26, Ростовское шоссе от остановки «СТ «Подсолнечник» до улицы Крыжовничной. Пробка длиной 6,8 км продержалась 1 час 20 минут.
- 7:27, улица Российская улица от Тепличной до 40 лет Победы. Пробка длиной 6,1 км продержалась 2 часа 20 минут.
- 7:54, улица Красных Партизан от Западного Обхода до улицы Герцена. Пробка длиной 4,9 км продержалась 2 часа 50 минут.
- 8:19, Восточный обход от улицы Элитной до Уральской. Пробка длиной 4,9 км продержалась 30 минут.
- 19:22, улица Северная и Ялтинская от Красной до Уральской. Пробка длиной 4,3 км продержалась 2 часа.
Сегодня, 17:04Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Вспомним, что произошло за это время
Сегодня, 14:23Что не так с проектом Галицкого по реконструкции «Авроры»?
Мнение общественников из Краснодара