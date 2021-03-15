В Краснодаре Кубанская набережная в сторону моста стояла в 10-балльной пробке

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 15 марта пробки в городе держались на уровне 8 баллов

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог Краснодара вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

К 18:12 плотное движение было на Кубанской набережной в сторону Тургеневского моста — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. На Тургеневском шоссе загруженность составила 9 баллов (на 7 выше нормы). Кроме того, сложная ситуация наблюдалась на Суворова — Захарова из центра (9 баллов), Красной к Ростовскому шоссе (9 баллов). Крупнейшими пробками к 19:30 были:

  • 18:26, Ростовское шоссе от остановки «СТ «Подсолнечник» до улицы Крыжовничной. Пробка длиной 6,8 км продержалась 1 час 20 минут.
  • 7:27, улица Российская улица от Тепличной до 40 лет Победы. Пробка длиной 6,1 км продержалась 2 часа 20 минут.
  • 7:54, улица Красных Партизан от Западного Обхода до улицы Герцена. Пробка длиной 4,9 км продержалась 2 часа 50 минут.
  • 8:19, Восточный обход от улицы Элитной до Уральской. Пробка длиной 4,9 км продержалась 30 минут.
  • 19:22, улица Северная и Ялтинская от Красной до Уральской. Пробка длиной 4,3 км продержалась 2 часа.
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