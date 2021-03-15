ГАЗ показал бескапотный «Валдай NEXT»

В пресс-службе завода сообщили, что среднетоннажником «Валдай NEXT» ГАЗ решил уплотнить модельный ряд и заполнить пробел между тяжелой «Газелью NEXT» и «Газоном NEXT».

Впервые о разработке новой модели стало известно в конце 2019 года на выставке Comtrans. Официальные дилеры по всей стране получили автомобиль в распоряжение в феврале 2021 года. Такую скорость производства в пресс-службе компании объяснили тем, что «несколько лет назад промышленник Олег Дерипаска инвестировал в производство и в инженерный центр ГАЗа немалые средства, и теперь ни один год у предприятия не обходится без новых моделей».

«Валдай NEXT» создан для работы в розничной торговле, сфере услуг и коммунальном хозяйстве. Трехтонник комплектуется бескапотной кабиной FOTON. Благодаря использованию готовой кабины ГАЗ снизил финальную стоимость машины для покупателей и включил в базовую комплектацию множество удобных функций, которые в иномарках предлагаются только за доплату.