ГАЗ показал бескапотный «Валдай NEXT»
Горьковский автомобильный завод представил новую модель для коммерческих перевозок
В пресс-службе завода сообщили, что среднетоннажником «Валдай NEXT» ГАЗ решил уплотнить модельный ряд и заполнить пробел между тяжелой «Газелью NEXT» и «Газоном NEXT».
Впервые о разработке новой модели стало известно в конце 2019 года на выставке Comtrans. Официальные дилеры по всей стране получили автомобиль в распоряжение в феврале 2021 года. Такую скорость производства в пресс-службе компании объяснили тем, что «несколько лет назад промышленник Олег Дерипаска инвестировал в производство и в инженерный центр ГАЗа немалые средства, и теперь ни один год у предприятия не обходится без новых моделей».
«Валдай NEXT» создан для работы в розничной торговле, сфере услуг и коммунальном хозяйстве. Трехтонник комплектуется бескапотной кабиной FOTON. Благодаря использованию готовой кабины ГАЗ снизил финальную стоимость машины для покупателей и включил в базовую комплектацию множество удобных функций, которые в иномарках предлагаются только за доплату.
«Бескапотная компоновка также положительно отразилась на маневренности автомобиля и на радиусе разворота (6,2 метра) — идеальное решение для узких российских улиц, особенно в регионах», — отметили в пресс-службе завода.
Модельный ряд пока представлен самыми «ходовыми» версиями — промтоварным фургоном, европлатформой и изотермом. Именно они являются самыми востребованными для торговых сетей, служб доставки и различных промышленных предприятий. Также ГАЗ обещает в ближайшее время пополнить модельный ряд эвакуаторами, мини-самосвалами и бортовой версией автомобиля.