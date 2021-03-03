В Краснодаре мошенники лишили жилья 86-летнюю женщину

В ходе проверки ведомство нашло договор купли-продажи квартиры, согласно которому женщина якобы продала свою квартиру в апреле 2020 года. При этом пенсионерка никогда не встречалась с покупателем, не подписывала документ и в Россреестр не обращалась. Также она заверила, что не получала 1,2 млн рублей за продажу квартиры и не выдавала доверенность о распоряжении ее имуществом.

В прокуратуру Центрального округа Краснодара обратилась 86-летняя местная жительница, инвалид первой группы. Она рассказала, что в октябре 2020 года получила квитанцию на оплату ЖХК, однако собственником на бумаге был указан неизвестный ей человек.

В суд направили иск о признании недействительным договора купли-продажи. Суд удовлетворил эти требования и признал право собственности за пенсионеркой. Также по этому делу завели уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сообщили 3 марта в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования идет работа по выявлению аналогичных фактов, когда пожилых граждан пытались незаконно лишить жилья.

Напомним, 25 февраля на Первом канале рассказали о группе мошенников в Краснодаре, которые лишали жилья пенсионеров. В этот же день в пресс-службе СУ СК сообщили, что ранее дело находилось в ведении МВД, но теперь его изъяли и передали в следственный комитет. В ведомстве добавили, что почти все договоры о купле квартир и домов оформляли весной 2020 года и во всех случаях покупателем был некий Геннадий Георгиевич.