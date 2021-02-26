На Кубани в массовом ДТП пострадал водитель грузовика

Краснодарский край

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В Новороссийске утром 26 февраля произошло ДТП с участием четырех машин

Авария произошла около 7:25 в районе хутора Семигорье. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Hyundai на закруглении автодороги Новороссийск — Керчь не сбавил скорость и не справился с управлением.

Иномарка выехала на встречку, врезалась в дорожное ограждение и столкнулась с грузовиком FUW, после чего также произошло столкновение с автомобилем Renault.

Водитель автомобиля Nissan в это время ехал в попутном направлении с Hyundai. Он наехал на колесо, которое оторвалось от последнего автомобиля.

В результате ДТП водитель грузовика получил травмы. Его доставили на скорой в городскую больницу Новороссийска.

Автоинспекторы обследовали дороги, где произошла аварии. Недостатков эксплуатационного состояния не было выявлено, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 21 февраля в Новороссийске произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

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