Ночью в Краснодаре загорелся жилой дом

Сообщение о пожаре по улице Длинной поступило диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 2:31. Спасатели прибыли на место вызова спустя девять минут. Выяснилось, что горит частный одноэтажный жилой дом. Огонь распространился на площади в 50 кв. метров.

В 2:42 был объявлен ранг пожара 1-БИС [такой ранг пожара присваивается, если возможностей двух пожарных расчетов не хватает. Тогда на помощь выезжают еще две машины]. Остановить распространение огня удалось в 3:13. Полностью потушили пожар только в 5:10.

На месте вызова работали 23 человека и 7 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе 15 человек и 4 спецмашины были задействованы от МЧС России. Погибших и пострадавших нет, сообщили 26 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.