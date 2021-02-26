Ночью в Краснодаре загорелся жилой дом

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 26 февраля произошел пожар в частном доме

Сообщение о пожаре по улице Длинной поступило диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 2:31. Спасатели прибыли на место вызова спустя девять минут. Выяснилось, что горит частный одноэтажный жилой дом. Огонь распространился на площади в 50 кв. метров.

В 2:42 был объявлен ранг пожара 1-БИС [такой ранг пожара присваивается, если возможностей двух пожарных расчетов не хватает. Тогда на помощь выезжают еще две машины]. Остановить распространение огня удалось в 3:13. Полностью потушили пожар только в 5:10.

На месте вызова работали 23 человека и 7 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе 15 человек и 4 спецмашины были задействованы от МЧС России. Погибших и пострадавших нет, сообщили 26 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о том, в 13 февраля в Краснодаре сгорел приют «Кошкин дом», в ночь с 15 на 16 февраля в поселке Российском загорелась мансарда жилого дома, вечером 16 февраля произошел пожар в бывшем ресторане «Бургас», а 20 февраля горел заброшенный ангар.

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