На Кубани женщина выходила замуж за пенсионеров, чтобы после их смерти забрать квартиры

4 февраля полиция Краснодарского края сообщила об уголовном деле против местной жительницы и двух ее дочерей, которые обманывали пожилых людей

Установлено, что с 2013 по 2019 год жительница Кубани и две ее дочери подыскивали пожилых одиноких мужчин и женщин, выбирая злоупотребляющих алкоголем и тех, кого редко посещают родственники. В некоторых случаях с поиском таких людей помогала риелтор из Новокубанска.

В зависимости от обстоятельств жизни и личных качеств жертв женщины придумывали разные противоправные схемы. Чаще всего старшая злоумышленница выходила замуж, а две ее дочери входили в доверие к новым супругам матери и убеждали в том, что они считаются родственниками и наследниками. Женщины оформляли через нотариуса дарственные, завещания или доверенности на продажу участков, домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. Впоследствии мошенницы продавали имущество третьим лицам. Общая сумма ущерба — более 21,7 млн рублей.

На четырех женщин возрастом от 33 до 57 лет завели уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 (Покушение на преступрение; мошенничество; легализация (отмывание) денег). Следователи установили, что фигурантки причастны к 12 случаям противоправной деятельности. За период с 2013 по 2019 год умерли 11 потерпевших.