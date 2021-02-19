В центре Краснодара ограничат движение из-за забега HardRun

В Краснодаре 21 февраля пройдет забег HardRun, из-за которого временно перекроют дорогу для машин

Забег HardRun начнется в воскресенье, 21 февраля, на Главной городской площади. Участникам предстоит пробежать различные дистанции: 5, 10, 25 и 50 км. Атлеты побегут по улице Красной до фонтана у здания ЗСК и обратно. Длина одного круга составляет 5 км.

С 6:00 и до окончания мероприятия для проезда закроют :

улицу Красную на участке от Калинина до Длинной;

улицу Будённого от Коммунаров до Рашпилевской;

улицу Красноармейскую от Длинной до Кузнечной.

С 9:00 нельзя будет проехать на промежутках от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской по улицам: Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, а также Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Кроме того с 20:00 20 февраля до 14:00 21 февраля от машин освободят :

улицу Будённого на участке от Коммунаров до Рашпилевской;

улицу Красную от Калинина до Постовой;

улицу Красноармейскую от Длинной до Кузнечной,

Пушкинскую площадь, а также все перекрываемые 21 февраля для проезда участки по маршруту ультрамарафона.

Напомним, легкоатлетический забег HardRun на 50 км в Краснодаре — единственный в стране городской ультрамарафон. Он проходит с февраля 2017 года.