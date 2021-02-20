В Краснодаре горел заброшенный ангар

Днем 20 февраля в Краснодаре загорелся ангар на улице Седина

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 12:48. Первое подразделение пожарно-спасательного гарнизона прибыло на место вызова уже через четыре минуты.

Выяснилось, что на втором этаже заброшенного здания произошел пожар на площади 200 кв. метров. В 13:35 спасателям удалось остановить распространение огня, а в 13:48 — полностью ликвидировать.

В тушении пожара участвовали 28 единиц техники и семь человек личного состава МЧС России, сообщили 20 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.