В Краснодаре горел заброшенный ангар

Краснодарский край

Распечатать

Днем 20 февраля в Краснодаре загорелся ангар на улице Седина

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 12:48. Первое подразделение пожарно-спасательного гарнизона прибыло на место вызова уже через четыре минуты.

Выяснилось, что на втором этаже заброшенного здания произошел пожар на площади 200 кв. метров. В 13:35 спасателям удалось остановить распространение огня, а в 13:48 — полностью ликвидировать.

В тушении пожара участвовали 28 единиц техники и семь человек личного состава МЧС России, сообщили 20 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 17 февраля в Краснодаре произошел пожар в ангарах на площади 1 тыс. кв. метров. Спасатели потушили огонь спустя 14,5 часов.

Краснодар МЧС Пожары

Новости

На юге России впервые зарегистрировали случаи заражения людей птичьим гриппом
Навального приговорили к крупному штрафу по делу о клевете на ветерана
На Кубани задержали мужчин, которые воровали металл с могил
В ростовском магазине кот свалился с потолка и разбил вино на 50 тыс. рублей
В Краснодаре горел заброшенный ангар
Новороссийские моряки с греческого судна попросили помочь им вернуться домой

Лента новостей

Не только море и «дворец Путина»
Вчера, 08:02
Не только море и «дворец Путина»
Что еще посмотреть в Геленджике
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
18 февраля, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
17 февраля, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре

Реклама на портале