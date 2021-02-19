На Кубани в 2020 году за коррупцию осудили более 1,6 тыс. человек

Краснодарский краевой суд 19 февраля рассказал о числе приговоров за коррупционные преступления в 2020 году

Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов на расширенном совещании заявил, что в 2020 году за коррупционные преступления осудили 1 тыс. 626 человек. Действия осужденных квалифицировали следующим образом:

по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) — осудили 1 тыс. 171 человека;

по ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата) — осудили 239 человек;

по ст. 290 УК РФ (Получение взятки) — осудили 54 человека;

по ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу) — осудили 59 человек.

по ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп) — осудили 8 человек.

Кроме того, за преступления против интересов службы в органах власти и местного самоуправления осудили 80 человек, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Шипилов отметил, что за 2020 год по-прежнему больше всего рассматривали уголовные дела по ст. 159, 160, 290, 291 УК РФ.