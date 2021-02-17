В Краснодаре сгорел приют «Кошкин дом»

В Краснодаре в середине февраля произошел пожар в приюте для животных «Кошкин дом»

Пожар в здании на улице Ленина случился еще 13 февраля, однако подробности стали известно только сейчас. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 00:30. Сотрудники МЧС установили, что горят две смежные хозпостройки общей площадью 70 кв. метров. Огонь потушили в 1:03, на месте работали 14 человек и 4 машины спецтехники.

В результате пожара погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В инстаграме «Кошкиного дома» рассказали, что сгорела большая часть приюта.

«Больше 100 кошек, и три собаки, расположены на мизерной площади. Забор уничтожен, сгорело практически всё! В приюте ничего нет. Клетки, вещи, стиральная машина, душевая кабина, водонагреватель, обогреватели, холодильник, морозильная камера, микроволновка, чайник — всё унес пожар, это очень страшно! Повредили трубы, теперь вода только на улице. Необходима любая помощь», — говорится на странице приюта.