В Темрюке произошел пожар на ферме, где жили 140 коз

В Темрюке в ночь на 17 февраля произошел пожар на ферме, животных успели спасти

Владелец фермы рассказал порталу Юга.ру, что около 3:00 у них случились сильные скачки напряжения, из-за чего в помещении загорелся холодильник. В этот момент внутри никого из людей не было, поэтому пожарных вызвали очевидцы, которые проезжали мимо. «Мы с братом были недалеко, приехали в горящее помещение, всё было в дыму. Выводили коз по одной, потому что ничего не было видно, только черный дым. Всех животных спасли», — рассказал мужчина журналисту.

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