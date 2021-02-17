В Темрюке произошел пожар на ферме, где жили 140 коз
В Темрюке в ночь на 17 февраля произошел пожар на ферме, животных успели спасти
Владелец фермы рассказал порталу Юга.ру, что около 3:00 у них случились сильные скачки напряжения, из-за чего в помещении загорелся холодильник. В этот момент внутри никого из людей не было, поэтому пожарных вызвали очевидцы, которые проезжали мимо.
«Мы с братом были недалеко, приехали в горящее помещение, всё было в дыму. Выводили коз по одной, потому что ничего не было видно, только черный дым. Всех животных спасли», — рассказал мужчина журналисту.
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По его словам, по камерам видно, что огонь сильно разгорелся буквально за 15 минут. Когда огонь потушили, от помещений практически ничего не осталось. Кроме того, сгорело все оборудование фермы.
Сейчас для животных построили временное жилище, чтобы они не оставались на улице в мороз. В своем инстаграме владельцы хозяйства попросили о помощи, чтобы у них была возможность содержать животных и восстановить ферму.
«Чем же вы можете помочь? Основное — это заказ нашей продукции. Также если кто-то захочет помочь финансово — мы будем безмерно благодарны каждой копейке», — сказано в посте.