В Краснодаре ночью загорелся частный дом

Сообщение о пожаре на улице Каляева поступило в МЧС в 23:52. Прибывшие полицейские установили, что горит частный дом на площади около 30 кв. метров.

В 00:00 распространение огня остановили. Спустя 25 минут пожар потушили. Возгорание ликвидировали семь человек и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 10 февраля.

Как писали Юга.ру, 5 декабря в центре Краснодара сгорел еще один частный дом.