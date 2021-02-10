В Краснодаре ночью загорелся частный дом

Краснодарский край

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Поздно вечером 9 февраля в Краснодаре начался пожар

Сообщение о пожаре на улице Каляева поступило в МЧС в 23:52. Прибывшие полицейские установили, что горит частный дом на площади около 30 кв. метров.

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В 00:00 распространение огня остановили. Спустя 25 минут пожар потушили. Возгорание ликвидировали семь человек и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 10 февраля.

Как писали Юга.ру, 5 декабря в центре Краснодара сгорел еще один частный дом.

Краснодар МЧС Пожары

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