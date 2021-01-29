В Краснодар легковушка врезалась в Audi, а та — в BMW

Во второй половине дня 28 декабря в Краснодаре произошла авария

Сообщение о ДТП на улице Суворова поступило в полицию в 17:57. 29-летний водитель Mazda не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий впереди Audi под управлением 66-летнего мужчины. После этого Audi по инерции столкнулся с BMW, в котором находился 41-летний водитель.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас проводится проверка, сообщили Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в этот же день в краевом центре произошла авария, в которой пострадали четыре человека. 23-летний водитель сбил двух пешеходов и врезался в машину.