В Краснодаре 23-летний водитель сбил двух пешеходов и врезался в машину

Краснодарский край

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Утром 28 января в Краснодаре произошла автомобильная авария, в которой пострадали четыре человека

ДТП случилось около 7:00 на улице Стасова. 23-летний местный житель ехал на Hyundai Solaris в сторону Уральской. Напротив дома 180 он сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2107.

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Пострадали четыре человека: два пешехода, а также оба водителя. Всех их доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани ищут водителя, сбившего ребенка: 26 января в Усть-Лабинске неизвестный не пропустил девочку, которая переходила дорогу по «зебре».

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