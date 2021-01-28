В Краснодаре 23-летний водитель сбил двух пешеходов и врезался в машину

Утром 28 января в Краснодаре произошла автомобильная авария, в которой пострадали четыре человека

ДТП случилось около 7:00 на улице Стасова. 23-летний местный житель ехал на Hyundai Solaris в сторону Уральской. Напротив дома 180 он сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2107.

Пострадали четыре человека: два пешехода, а также оба водителя. Всех их доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани ищут водителя, сбившего ребенка: 26 января в Усть-Лабинске неизвестный не пропустил девочку, которая переходила дорогу по «зебре».