Бывшего начальника налоговой службы Ростовской области Шелепова арестовали в Москве

Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника налоговой службы Ростовской области Владимира Шелепова. Его обвиняют в получении взятки

Басманный суд Москвы арестовал Шелепова до 15 мая по обвинению в «получении взятки должностным лицом в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает НИА «Нижний Новгород».

19 марта стало известно, что в квартире Шелепова в Нижнем Новгороде нашли тайник, в котором хранились пачки с деньгами. Видео обыска появилось в сети.

По данным «Коммерсанта», показания против Шелепова дал предприниматель, находящийся под следствием и работавший в Ростовской и Новгородской областях. Он сообщил, что перечислил Владимиру Шелепову 18 млн рублей за «общее покровительство» в 2015–2016 годах.

Владимир Шелепов был назначен на должность главы УФНС России по Нижегородской области 7 июля 2015 года.

С 2012 по 2015 год он был исполняющим обязанности руководителя регионального отделение ФНС в Ростовской области.