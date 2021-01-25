В Краснодаре Toyota врезалась в трамвай, водителя доставили в больницу

Авария случилась на пересечении улиц Бершанской и Плиева в 3:45. Столкнулись Toyota и трамвай. По фотографиям, которые выложили в инстаграме КТТУ, видно, что иномарка после ДТП врезалась в забор.

«Результат — водитель автомобиля Toyota доставлен в больницу, а транспортное средство, которым он управлял, восстановлению не подлежит», — сказали в пресс-службе предприятия.

Портал Юга.ру запросил комментарий в пресс-службе УМВД России по Краснодару. В ведомстве сообщили, что водитель машины — 32-летний житель Усть-Лабинска. Он двигался по улице Плиева в сторону Кирова, проигнорировал знак о том, что движение без остановки запрещено, и столкнулся с трамваем. После этого машина врезалась в дерево и забор. Мужчина пострадал, сейчас проводится проверка.

Как писали Юга.ру, 2 декабря в краевом центре машина вылетела на рельсы и врезалась в трамвай. Водитель также пострадал.