В Краснодаре загорелись магазины автозапчастей

Краснодарский край

Распечатать

Днем 7 января в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной загорелись павильоны с автозапчастями

Днем в соцсетях очевидцы сообщили о крупном пожаре около межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Краснодара по улице Лизы Чайкиной.

Читайте также:

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о пожаре поступила дежурному в 12:37. К месту происшествия были направлены пожарные подразделения. Прибыв на место, спасатели установили, что горит автомагазин, площадь пожара 100 кв. метров.

В 12:51 пожарным удалось локализовать огонь, а спустя 20 минут — ликвидировать открытое горение. В 14:21 пожар полностью потушили. На месте вызова работали 15 спасателей, было задействовано 4 спецмашины.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, вечером 11 декабря в Краснодаре загорелся ангар с сеном на площади 450 кв. метров, в ночь на 19 декабря горела гостиница на Красных Партизан, днем на улице Леваневского загорелся заброшенный жилой дом, в пожаре погиб мужчина.

Автомобили Краснодар МЧС Пожароопасность Пожары

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре загорелись магазины автозапчастей
От коронавируса за сутки умерли еще 16 человек – оперштаб Кубани
В Краснодаре мужчина вышел из больницы скорой медицинской помощи и потерялся
На Кубани число заболевших коронавирусом превысило 29 тыс. человек
В Динском районе в лобовом ДТП пострадали четыре человека
15 человек умерли в ковид-госпиталях Кубани

Лента новостей

«Сделайте проще и не выделывайтесь»

Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города

Куда пойти в Краснодаре в январе: концерты, выставки, кино

Как краснодарские ТРЦ и супермаркеты будут работать в Новый год

Реклама на портале