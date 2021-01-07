В Краснодаре загорелись магазины автозапчастей

Днем 7 января в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной загорелись павильоны с автозапчастями

Днем в соцсетях очевидцы сообщили о крупном пожаре около межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Краснодара по улице Лизы Чайкиной.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о пожаре поступила дежурному в 12:37. К месту происшествия были направлены пожарные подразделения. Прибыв на место, спасатели установили, что горит автомагазин, площадь пожара 100 кв. метров.

В 12:51 пожарным удалось локализовать огонь, а спустя 20 минут — ликвидировать открытое горение. В 14:21 пожар полностью потушили. На месте вызова работали 15 спасателей, было задействовано 4 спецмашины.