В центре Краснодара сгорел заброшенный дом, один человек пострадал
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре днем 20 декабря произошел пожар в заброшенном доме на улице Леваневского
Сообщение о возгорании в заброшенном жилом доме на улице Леваневского поступило спасателям в 13:16. Огонь полностью удалось потушить в 13:50, площадь пожара составила 30 кв. метров.
На месте работали шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Кроме того, один человек пострадал, но о его состоянии ничего неизвестно.
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