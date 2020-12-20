В центре Краснодара сгорел заброшенный дом, один человек пострадал

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 20 декабря произошел пожар в заброшенном доме на улице Леваневского

Сообщение о возгорании в заброшенном жилом доме на улице Леваневского поступило спасателям в 13:16. Огонь полностью удалось потушить в 13:50, площадь пожара составила 30 кв. метров. 

На месте работали шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Кроме того, один человек пострадал, но о его состоянии ничего неизвестно.

Краснодар МЧС Пожары

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