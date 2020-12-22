Мужчина, который насмерть сбил девушку на «зебре» в Ейске, проведет 2 месяца домашнего ареста в отслеживающем браслете

22 декабря стало известно о мере пресечения мужчине, которого подозревают в нарушении ПДД в Ейске. Под колесами его машины погибла девушка

UPD: источник Юга.ру рассказал вечером 22 декабря, что в машине был Андрей Горбунов, местный предприниматель.

Напомним, 19 декабря жительница Ейского района рассказала порталу Юга.ру о ДТП в центре Ейска. «Гелендваген» насмерть сбил девушку на «зебре». Водителем мог быть местный бизнесмен и владелец торгового центра, утверждала женщина.

Позже информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе краевого МВД. Происшествие случилось вечером 18 декабря на улице Ростовской. 23-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 37-летний водитель. Она скончалась на месте.

Позже стало известно, что на мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека по неосторожности). Следует отметить, что часть четвертая статьи предусматривает, что преступление было совершено в состоянии опьянения либо с оставлением места совершения.

22 декабря замглавы по внутренней политике Ейского района Александр Шабанов подтвердил порталу Юга.ру информацию о том, что суд назначил подозреваемому два месяца домашнего ареста. Мужчина будет ходить с электронным браслетом для постоянного отслеживания.