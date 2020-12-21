После пожара в заброшенном доме в центре Краснодара погиб мужчина

Следком Кубани 20 декабря рассказал Юга.ру, что при пожаре на улице Леваневского погиб мужчина

Напомним, накануне днем на улице Леваневского загорелся заброшенный жилой дом. Сотрудники МЧС потушили огонь, а также сообщили об одном пострадавшем.

Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали порталу Юга.ру, что начали доследственную проверку по факту смерти 51-летнего мужчины в результате пожара. По предварительным данным, в заброшенном доме он оборудовал помещение для проживания и установил самодельную печь. Из-за нее и началось возгорание.