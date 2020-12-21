После пожара в заброшенном доме в центре Краснодара погиб мужчина

Краснодарский край

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Следком Кубани 20 декабря рассказал Юга.ру, что при пожаре на улице Леваневского погиб мужчина

Напомним, накануне днем на улице Леваневского загорелся заброшенный жилой дом. Сотрудники МЧС потушили огонь, а также сообщили об одном пострадавшем.

Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали порталу Юга.ру, что начали доследственную проверку по факту смерти 51-летнего мужчины в результате пожара. По предварительным данным, в заброшенном доме он оборудовал помещение для проживания и установил самодельную печь. Из-за нее и началось возгорание.

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