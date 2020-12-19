В Краснодаре пять часов тушили огонь в гостинице «Пирамида»

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь на 19 декабря горела гостиница на Красных Партизан

Вечером 18 декабря в соцсетях стали появляться сообщения очевидцев о пожаре в гостинице «Пирамида» на Красных Партизан. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о пожаре поступила диспетчеру в 22:39.

Через минуты на место вызова были направлены подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные прибыли на место в 22:50. Они установили, что горит крыша и мансардный этаж трехэтажного здания. Предварительная площадь пожара — 150 кв. м.

В 23:13 на месте был создан оперативный штаб. Огонь тушили 62 человека и 19 спецмашин. Также работали два звена газодымозащитной службы. С помощью высотной техники спасатели подали пять стволов «Б» [пожарный ствол «Б» предназначен для подачи компактной и распылённой струи воды на пожаре].

В 23:30 огонь удалось локализовать на площади в 200 кв. м, в 00:13 — ликвидировать открытое горение, а в 03:40 — полностью потушить. Из гостиницы при пожаре эвакуировали 7 человек. Погибших и пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, в центре Сочи в ночь на 30 ноября произошел пожар в гостинице «Жемчужина». Постояльцев гостиницы эвакуировали из-за задымления. А в сентябре в Геленджике из пятизвездочного отеля эвакуировали 400 человек.

Жилье Краснодар МЧС Пожароопасность Пожары

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