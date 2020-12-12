В Краснодарском крае впервые от коронавируса умерли 10 человек за сутки

Оперштаб Кубани 12 декабря сообщил о смерти 10 человек с диагнозом коронавирус

Напомним, в регионе за сутки выявили еще 188 инфицированных COVID-19. В ковид-госпиталях региона впервые за все время пандемии зафиксировали 10 летальных исходов за сутки. Позже в оперштабе Кубани уточнили, что пациенты умерли в госпиталях Краснодара, Армавира, Сочи, Новороссийска, Анапы, а также райбольницах Тихорецка, Крымска и Лабинска.

Так, в Краснодаре в краевой больнице № 1 врачам не удалось спасти 56-летнего жителя Анапы, который несколько дней находился на ИВЛ. У мужчины были подтвержденный коронавирус, хроническая болезнь почек и анемия. В госпитале для ветеранов умерла 82-летняя жительница Краснодара. Диагнозы пенсионерки — ковид, гипертония и ишемическая болезнь сердца.

Третий летальный случай зафиксировали в городской больнице Армавира. Там скончался 72-летний житель города. На фоне COVID-19 у него развилась внебольничная двусторонняя пневмония. Также он страдал гипертонией. В Сочи от коронавируса и двусторонней полисегментарной пневмонии в возрасте 89 лет умерла жительница курорта. Течение болезни осложнялось гипертонией.

Пятый пациент за сутки скончался в инфекционной больнице № 3 Новороссийска. В медучреждение поступила 67-летняя женщина в тяжелом состоянии. Медики подключили пациентку к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Диагнозы пациентки — коронавирус тяжелой формы, гипертония и сахарный диабет. В городской больнице Анапы скончалась 57-летняя пациентка с коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией. У женщины также был фиброз печени.

Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 69-летнюю жительницу Кропоткина с подтвержденным COVID-19. Сопутствующие заболевания пациентки — сахарный диабет и ожирение. Восьмым умершим пациентом за сутки оказался 81-летний житель Славянска-на-Кубани. Он скончался в Крымской ЦРБ от коронавируса и двусторонней полисегментарной пневмонии. Кроме того, у пенсионера имелись сопутствующие заболевания — гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

Две жителя Отрадненского района, мужчины 82 и 84 лет, умерли в Лабинской ЦРБ. У обоих был диагностированный COVID-19. 82-летний мужчина также страдал анемией, а 84-летний — гипертонией.