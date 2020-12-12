В Краснодарском крае впервые от коронавируса умерли 10 человек за сутки
Оперштаб Кубани 12 декабря сообщил о смерти 10 человек с диагнозом коронавирус
Напомним, в регионе за сутки выявили еще 188 инфицированных COVID-19. В ковид-госпиталях региона впервые за все время пандемии зафиксировали 10 летальных исходов за сутки.
Позже в оперштабе Кубани уточнили, что пациенты умерли в госпиталях Краснодара, Армавира, Сочи, Новороссийска, Анапы, а также райбольницах Тихорецка, Крымска и Лабинска.
Так, в Краснодаре в краевой больнице № 1 врачам не удалось спасти 56-летнего жителя Анапы, который несколько дней находился на ИВЛ. У мужчины были подтвержденный коронавирус, хроническая болезнь почек и анемия.
В госпитале для ветеранов умерла 82-летняя жительница Краснодара. Диагнозы пенсионерки — ковид, гипертония и ишемическая болезнь сердца.
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Третий летальный случай зафиксировали в городской больнице Армавира. Там скончался 72-летний житель города. На фоне COVID-19 у него развилась внебольничная двусторонняя пневмония. Также он страдал гипертонией.
В Сочи от коронавируса и двусторонней полисегментарной пневмонии в возрасте 89 лет умерла жительница курорта. Течение болезни осложнялось гипертонией.
Пятый пациент за сутки скончался в инфекционной больнице № 3 Новороссийска. В медучреждение поступила 67-летняя женщина в тяжелом состоянии. Медики подключили пациентку к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Диагнозы пациентки — коронавирус тяжелой формы, гипертония и сахарный диабет.
В городской больнице Анапы скончалась 57-летняя пациентка с коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией. У женщины также был фиброз печени.
Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 69-летнюю жительницу Кропоткина с подтвержденным COVID-19. Сопутствующие заболевания пациентки — сахарный диабет и ожирение.
Восьмым умершим пациентом за сутки оказался 81-летний житель Славянска-на-Кубани. Он скончался в Крымской ЦРБ от коронавируса и двусторонней полисегментарной пневмонии. Кроме того, у пенсионера имелись сопутствующие заболевания — гипертония и хроническая сердечная недостаточность.
Две жителя Отрадненского района, мужчины 82 и 84 лет, умерли в Лабинской ЦРБ. У обоих был диагностированный COVID-19. 82-летний мужчина также страдал анемией, а 84-летний — гипертонией.
Всего к 12 декабря COVID-19 подтвердился у 24 тыс. 191 кубанца. За весь период в регионе скончались 694 человека. Еще 120 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 подключены к ЭКМО.
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