В Краснодаре загорелся ангар с сеном на площади 450 кв. метров
В пригороде Краснодара вечером 11 декабря произошел крупный пожар
Сообщение о пожаре в 2 километрах от станицы Старокорсунской поступило в 17:04. Прибывшие в 17:20 пожарно-спасательные подразделения установили, что горит металлический ангар с сеном на площади 450 кв. метров.
На месте работали 16 человек и 4 единицы техники. Спустя три часа, в 20:06, потушили открытый огогь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Портал Юга.ру запросил информацию о времени полной ликвидации пожара.
Напомним, 8 ноября в краевом центре произошел крупный пожар в стрелковом клубе около Затона.
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