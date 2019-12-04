МТС включила 4G на самой высокой точке Красной Поляны
Оператор связи МТС запустил сеть 4G на вершине горного хребта Аибга рядом с пиком Черная пирамида на Красной Поляне
Скоростной мобильный интернет МТС начал работать на высоте более 2320 метров над уровнем моря. К началу нового горнолыжного сезона мобильный интернет оператора появился и на отметке 1500 метров на горе Аибга, где расположена зона питания и устроена пересадка туристов на следующую очередь канатной дороги. Также ускорился интернет и в районе санно-бобслейно трассы курорта «Роза Хутор».
Кроме того, МТС улучшил качество связи и скорости интернета в районе отеля «Поляна 1389 отель и Спа» на северном склоне Псехако, а также установил новую базовую станцию на крыше торгово-развлекательного центра «Горки Молл».
Читайте также:
Таким образом, к открытию нового зимнего сезона МТС провела сеть 4G на все склоны курорта до 1500 метров над уровнем моря, а также в некоторые места на высоте до 2400 метров. Планируется, что до конца года компания обеспечит мобильным интернетом еще несколько туристических мест, сообщили 4 декабря в пресс-службе оператора.
Читайте также
Статьи Партнерский«Быть экологичным — выгодно»
Интервью с производителем деревянной кухонной утвари Иваном Куккоевым
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.