МТС включила 4G на самой высокой точке Красной Поляны

Оператор связи МТС запустил сеть 4G на вершине горного хребта Аибга рядом с пиком Черная пирамида на Красной Поляне

Скоростной мобильный интернет МТС начал работать на высоте более 2320 метров над уровнем моря. К началу нового горнолыжного сезона мобильный интернет оператора появился и на отметке 1500 метров на горе Аибга, где расположена зона питания и устроена пересадка туристов на следующую очередь канатной дороги. Также ускорился интернет и в районе санно-бобслейно трассы курорта «Роза Хутор».

Кроме того, МТС улучшил качество связи и скорости интернета в районе отеля «Поляна 1389 отель и Спа» на северном склоне Псехако, а также установил новую базовую станцию на крыше торгово-развлекательного центра «Горки Молл».