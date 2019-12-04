МТС включила 4G на самой высокой точке Красной Поляны

Партнерский Краснодарский край

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Оператор связи МТС запустил сеть 4G на вершине горного хребта Аибга рядом с пиком Черная пирамида на Красной Поляне

Скоростной мобильный интернет МТС начал работать на высоте более 2320 метров над уровнем моря. К началу нового горнолыжного сезона мобильный интернет оператора появился и на отметке 1500 метров на горе Аибга, где расположена зона питания и устроена пересадка туристов на следующую очередь канатной дороги. Также ускорился интернет и в районе санно-бобслейно трассы курорта «Роза Хутор».

Кроме того, МТС улучшил качество связи и скорости интернета в районе отеля «Поляна 1389 отель и Спа» на северном склоне Псехако, а также установил новую базовую станцию на крыше торгово-развлекательного центра «Горки Молл».

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Таким образом, к открытию нового зимнего сезона МТС провела сеть 4G на все склоны курорта до 1500 метров над уровнем моря, а также в некоторые места на высоте до 2400 метров. Планируется, что до конца года компания обеспечит мобильным интернетом еще несколько туристических мест, сообщили 4 декабря в пресс-службе оператора.

Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Интернет Красная Поляна Курорты и туризм Мобильная связь МТС отдых Связь Сочи Технологии

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