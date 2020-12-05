В Краснодаре сгорел дом на улице Коммунаров

В центре Краснодара 5 декабря в жилом доме произошел пожар, из-за которого остановились трамваи

Сообщение о возгорании на улице Коммунаров поступило в МЧС в 11:25. Спустя 10 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Сотрудники ведомства установили, что горит одна из квартир, пламя охватило площадь 40 кв. метров.

Ликвидацией занимались 24 спасателя и 7 спецмашин. К 11:55 им удалось потушить огонь.