В Краснодаре сгорел дом на улице Коммунаров

Краснодарский край

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В центре Краснодара 5 декабря в жилом доме произошел пожар, из-за которого остановились трамваи

Сообщение о возгорании на улице Коммунаров поступило в МЧС в 11:25. Спустя 10 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Сотрудники ведомства установили, что горит одна из квартир, пламя охватило площадь 40 кв. метров. 

Ликвидацией занимались 24 спасателя и 7 спецмашин. К 11:55 им удалось потушить огонь.

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Уточняется, что спасатели эвакуировали из здания трёх жильцов. При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Интернет-портал «Кубань 24» написал, что из-за близости очага возгорания к рельсам было перекрыто движение трамваев по улице Коммунаров.

Напомним, в конце ноября в Краснодаре загорелся мясной магазин. Из здания эвакуировали 80 человек.

Краснодар Пожары Трамвай

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