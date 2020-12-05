В Краснодаре сгорел дом на улице Коммунаров
В центре Краснодара 5 декабря в жилом доме произошел пожар, из-за которого остановились трамваи
Сообщение о возгорании на улице Коммунаров поступило в МЧС в 11:25. Спустя 10 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Сотрудники ведомства установили, что горит одна из квартир, пламя охватило площадь 40 кв. метров.
Ликвидацией занимались 24 спасателя и 7 спецмашин. К 11:55 им удалось потушить огонь.
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Уточняется, что спасатели эвакуировали из здания трёх жильцов. При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Интернет-портал «Кубань 24» написал, что из-за близости очага возгорания к рельсам было перекрыто движение трамваев по улице Коммунаров.
Напомним, в конце ноября в Краснодаре загорелся мясной магазин. Из здания эвакуировали 80 человек.
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