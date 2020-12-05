На Новороссийск надвигается норд-ост
Жителей и гостей Новороссийска утром 5 декабря предупредили об усилении ветра
По данным гидрометеобюро Новороссийска, в первой половине дня 5 декабря в городе ожидается северо-восточный ветер со скоростью до 18-23 м/с. Высота волн может достигать 1,3-1,8 метра.
В пресс-службе администрации Новороссийска попросили граждан следить за сообщениями об изменениях погоды в СМИ, на телевидении и по радио, а также соблюдать меры безопасности и не оставлять без внимания детей и пожилых родственников.
Ранее Юга.ру писали, что в первые выходные зимы в Краснодарском крае синоптики прогнозируют ветреную погоду, при этом на Черноморском побережье будет сухо, а воздух в дневные часы прогреется до 13-15 °С.
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