На Кубани машину с 19-летнем парнем занесло на встречку, погиб его пассажир-ровесник
В Мостовском районе в начале декабря произошло ДТП, есть погибший
19-летний водитель ВАЗ-21140 ехал по улице Шевченко в поселке Мостовском. Он не обеспечил контроль за движением машины и выехал на обочину, после чего машину занесло на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с Hyundai Accent.
В результате ДТП 19-летний пассажир отечественной машины, ехавший впереди, скончался на месте. Водителя доставили в ЦРБ Армавира.
Также ранения получили 52-летний водитель иномарки и 49-летняя пассажирка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе отдела пропаганды УГИББД по Краснодарскому краю 3 декабря.
Как писали Юга.ру, с начала ноября в Краснодарском крае на дорогах погибли минимум 78 человек, из них 18 — за один день.
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