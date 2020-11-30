Постояльцев гостиницы в Сочи эвакуировали из-за задымления
В центре Сочи в ночь на 30 ноября произошел пожар в гостинице «Жемчужина»
Инцидент случился около 22:44 на улице Черноморской. Прибывшие на место спасатели установили, что в здании отеля произошло задымление, и эвакуировали постояльцев. Позже выяснилось, что в мусоропроводе загорелось 3 кв. метра мусора. Огонь потушили до прибытия пожарных подразделений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Гости быстро вернулись в свои номера, никому медицинская помощь не потребовалась.
Ранее Юга.ру писали, что в сентябре в Геленджике из пятизвездочного отеля эвакуировали 400 человек.
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