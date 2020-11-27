На Кубани заведующая детсадом присвоила 1,3 млн рублей

Заведующая детским садом фиктивно устраивала на должности людей, которые не выполняли свою работу. Всем им выплачивали зарплату и премии. Женщина распоряжалась по своему усмотрению средствами, которые поступали фиктивным сотрудникам. Таким образом она присвоила более 1,3 млн рублей.

На заведующую завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). На судебном заседании подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд назначил ей три года лишения свободы условно, с лишением права занимать должности представителя власти в органах государственной и муниципальной власти, а также связанные с организационно-распорядительными и административными полномочиями на два года. Для нее установили испытательный срок на три года. Кроме того, в пользу муниципалитета с женщины взыскали 700 тыс. рублей и арестовали ее имущество, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 26 ноября.

Напомним, в сентябре 2018 года в Новороссийске осудили директора управляющей компании, который присвоил более 39 млн рублей за коммунальные услуги.