Власти Краснодара рассказали, какие дороги починили в 2020 году
В администрации Краснодара 26 ноября сообщили, что в 2020 году в городе отремонтировали около 86 км дорог
Дороги в Краснодаре ремонтируют за счет денег из краевого и муниципального бюджетов.
«Большая часть ремонтных работ профинансирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом ремонт по плану 2020 года — это 69 участков общей протяженностью 73,24 км, на сумму 2 млрд рублей — завершены в конце лета — начале осени», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Так как в этом году удалось выполнить план раньше, а муниципальные контракты заключены на два года, ремонтники начали выполнять работы, запланированные на будущий год.
На четырех участках дороги уже обновили:
- на улице Адыгейской Набережной от Майкопской до Чехова (2 км);
- на улице Химзаводской от Береговой до Октябрьской (450 метров);
- на улице Песчаной от проезда Песчаного до Индустриальной (420 метров);
- на улице Захарова от Постовой до моста через реку Кубань (2,1 км).
На четырех улицах сейчас идет ремонт, который планируют завершить до конца года:
- на улице Постовой от Суворова до Октябрьской (1 км);
- на улице Чкалова от Северной до Гоголя (1,5 км);
- на улице Гимназической от Кубанской Набережной до Коммунаров (1,2 км);
- на улице 2-я Линия Нефтяников от Стахановской до Строителей (600 метров).
Еще шесть участков улиц протяженностью 6,9 км отремонтировали по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»:
- на улице Красной от Буденного до Длинной, включая проезд вдоль Красной, 122 (300 метров);
- на улице Красноармейской от Пушкина до Хакурате (2,96 км);
- на улице Буденного от Рашпилевской до Коммунаров (470 метров);
- на улице Студенческой от Садовой до Бершанской (1,9 км);
- на улице 9-го Мая от Передовой до Северной (730 метров);
- на улице Аэродромной от Северной до Красных Партизан (800 метров).
Кроме того, за счет городского бюджета удалось отремонтировать пять участков улиц общей протяженностью 1,26 км:
- на улице Круговой от Анапской до территории МУП «КТТУ» (390 метров);
- на улице Анапской от Толбухина до Круговой (4 метра);
- на улице Таганрогской от Волжской до дома № 4 (400 метров);
- на улице Новокузнечной от Садовой до Костылева (190 метров);
- на улице Калинина от дома № 18 до дома № 68 (280 метров).
Как уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара, в декабре планируется закончить строительство двухполосной автодороги на проспекте Писателя Знаменского от улицы Невкипелого до Валерия Гассия. Длина ремонтируемого участка — 1,012 км. Работы ведутся за счет городского бюджета.
Кроме того, в Краснодаре в 2020 году сделали ямочный ремонт на 67,5 тыс. кв. метров дорог. Напомним, в начале ноября портал Юга.ру получил от мэрии Краснодара ответ на запрос о ремонте дорог. Чиновники рассказали, какой глубины по ГОСТу может быть дорожная яма и сколько действует гарантия на ее ремонт.
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