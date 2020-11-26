Власти Краснодара рассказали, какие дороги починили в 2020 году

В администрации Краснодара 26 ноября сообщили, что в 2020 году в городе отремонтировали около 86 км дорог

Дороги в Краснодаре ремонтируют за счет денег из краевого и муниципального бюджетов. «Большая часть ремонтных работ профинансирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом ремонт по плану 2020 года — это 69 участков общей протяженностью 73,24 км, на сумму 2 млрд рублей — завершены в конце лета — начале осени», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

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Так как в этом году удалось выполнить план раньше, а муниципальные контракты заключены на два года, ремонтники начали выполнять работы, запланированные на будущий год. На четырех участках дороги уже обновили: на улице Адыгейской Набережной от Майкопской до Чехова (2 км);

на улице Химзаводской от Береговой до Октябрьской (450 метров);

на улице Песчаной от проезда Песчаного до Индустриальной (420 метров);

на улице Захарова от Постовой до моста через реку Кубань (2,1 км). На четырех улицах сейчас идет ремонт, который планируют завершить до конца года: на улице Постовой от Суворова до Октябрьской (1 км);

на улице Чкалова от Северной до Гоголя (1,5 км);

на улице Гимназической от Кубанской Набережной до Коммунаров (1,2 км);

на улице 2-я Линия Нефтяников от Стахановской до Строителей (600 метров).

Еще шесть участков улиц протяженностью 6,9 км отремонтировали по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»: на улице Красной от Буденного до Длинной, включая проезд вдоль Красной, 122 (300 метров);

на улице Красноармейской от Пушкина до Хакурате (2,96 км);

на улице Буденного от Рашпилевской до Коммунаров (470 метров);

на улице Студенческой от Садовой до Бершанской (1,9 км);

на улице 9-го Мая от Передовой до Северной (730 метров);

на улице Аэродромной от Северной до Красных Партизан (800 метров).

Кроме того, за счет городского бюджета удалось отремонтировать пять участков улиц общей протяженностью 1,26 км: на улице Круговой от Анапской до территории МУП «КТТУ» (390 метров);

на улице Анапской от Толбухина до Круговой (4 метра);

на улице Таганрогской от Волжской до дома № 4 (400 метров);

на улице Новокузнечной от Садовой до Костылева (190 метров);

на улице Калинина от дома № 18 до дома № 68 (280 метров).