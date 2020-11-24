Специалист Роспотребнадзора рассказала, на что чаще всего жалуются больные COVID-19 и какой симптом болезни самый опасный

До 40% инфицированных чувствовали боли в мышцах и суставах, головную боль и слабость . В 20% случаев коронавирус сопровождался диареей, тошнотой и рвотой , отметил RT .

По словам Пшеничной, такие симптомы встречаются при заболевании, как в легкой, так и в тяжелой форме. Самым «грозным» симптомом, который может указывать на тяжелое течение болезни, является одышка в сочетании с другими симптомами.