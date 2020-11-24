Специалист Роспотребнадзора рассказала, на что чаще всего жалуются больные COVID-19 и какой симптом болезни самый опасный
Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала журналистам о самых распространенных симптомах коронавируса
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 24 ноября сообщила ТАСС, что 78% больных коронавирусом жалуются на повышение температуры. Кашель отмечали 57% пациентов.
До 40% инфицированных чувствовали боли в мышцах и суставах, головную боль и слабость. В 20% случаев коронавирус сопровождался диареей, тошнотой и рвотой, отметил RT.
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По словам Пшеничной, такие симптомы встречаются при заболевании, как в легкой, так и в тяжелой форме. Самым «грозным» симптомом, который может указывать на тяжелое течение болезни, является одышка в сочетании с другими симптомами.
При этом потеря обоняния в сочетании с респираторными симптомами может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции, однако не является специфическим признаком ковида и встречается при других заболеваниях, написал телеканал «360».
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Напомним, за время пандемии в России COVID-19 официально подтвердился у 2 млн 138 тыс. 828 человек. Из них 37 тыс. 31 заболевший умер. В то же время издание «Медиазона» опубликовало исследование, посвященное избыточной смертности в России с апреля по октябрь 2020 года. Согласно исследованию журналистов, за время пандемии в России умерли на 120 тыс. человек больше обычного.
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