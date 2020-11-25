Власти Анапы решили заняться проблемой поселка Джигинка, где летом на 14 часов в сутки перекрывают ж/д переезд

Сейчас единственный въезд в Джигинку проходит через железнодорожный переезд. Летом из-за интенсивного движения поездов его закрывают для автотранспорта до 14 часов в сутки. В итоге в пробках стоят не только автомобилисты, но и машины экстренных служб. Глава Анапы Василий Швец 23 ноября поручил пригласить в Анапу специалистов краевого министерства транспорта, Росавтодора и РДЖ, чтобы решить вопрос беспрепятственного въезда в Джигинку.

Также специалисты краевых служб займутся съездом с трассы в сторону Джигинки. Сейчас для этого используют двухполосную дорогу с интенсивным трафиком, что делает съезд небезопасным. Поэтому в планах — изменить на участке схему движения и добавить новые полосы. Кроме того, реконструкцию собираются провести на улице Центральной в соседнем с Джигинкой селе Уташ — там построят тротуар.

«Мы выйдем с инициативой на краевых коллег, в чьем ведении находится дорога, чтобы они рассмотрели возможность включения в программу строительства тротуара. Но это перспектива, а пока мы проработаем вопрос установки здесь видеокамер, соответствующих знаков и искусственных неровностей для соблюдения скоростного режима», — рассказал глава Анапы Василий Швец.