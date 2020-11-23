В Краснодаре эвакуировали 80 человек из горящего магазина «Мясной король»

В Краснодаре утром 23 ноября произошел пожар в продуктовом магазине

Сообщение о пожаре на улице Покрышкина поступило диспетчеру МЧС в 8:12. Прибывшие на место спасатели определили, что горит вентиляционная шахта. Площадь пожара составила около 3 кв. метров. В 8:29 пламя полностью потушили.

Видео с темным дымом, поднимающимся над магазином «Мясной король», опубликовали в телеграм-канале «Туподар».

На месте работали 29 пожарных и 9 единиц техники. Из здания эвакуировали 80 человек, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что 20 ноября в краевом центре произошел крупный пожар на складе.