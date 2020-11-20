В Краснодаре произошел крупный пожар на складе

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 ноября на Ростовском шоссе загорелся склад

Сообщение о возгорании склада на Ростовском шоссе поступило спасателям в 14:35. Первое подразделение прибыло через 15 минут. Пожарные установили, что горит помещение площадью 200 кв. метров.

Огонь потушили в 15:35, на месте работали 21 человек и 8 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ночью 13 ноября в Адыгее на дороге под Краснодаром сгорел грузовик.

Краснодар МЧС Пожары

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