В Краснодаре произошел крупный пожар на складе

В Краснодаре 20 ноября на Ростовском шоссе загорелся склад

Сообщение о возгорании склада на Ростовском шоссе поступило спасателям в 14:35. Первое подразделение прибыло через 15 минут. Пожарные установили, что горит помещение площадью 200 кв. метров.

Огонь потушили в 15:35, на месте работали 21 человек и 8 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.