В Краснодаре произошел крупный пожар на складе
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре 20 ноября на Ростовском шоссе загорелся склад
Сообщение о возгорании склада на Ростовском шоссе поступило спасателям в 14:35. Первое подразделение прибыло через 15 минут. Пожарные установили, что горит помещение площадью 200 кв. метров.
Огонь потушили в 15:35, на месте работали 21 человек и 8 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, ночью 13 ноября в Адыгее на дороге под Краснодаром сгорел грузовик.
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