В выходные на Кубани будет снег, дождь и гололед

На Кубани в ночь на 20 ноября ожидается -3...-2 °C, в южно-восточных предгорьях — до -6 °C, при этом ветер усилится до 13-18 м/с. Днем в пятницу будет 4-9 °C, в Новороссийске — 6-11 °C. В других городах южной части ожидают до 13 °C. В первую половину дня возможны небольшие дожди, в предгорных и горных районах — с мокрым снегом. В некоторых районах образуется туман. Синоптики прогнозируют ветер 5-10 м/с, в Новороссийске — до 19-24 м/с.

По данным кубанского гидрометцентра, ночью 21 и 22 ноября ожидается -2...+3 °C, в восточной части — до -7 °C. Днем в субботу термометры покажут 4-9 °C, на следующий день — 1-6 °C. На Черноморском побережье в выходные будет немного теплее: ночью 0-5 °C, днем 6-11 °C.

Также в выходные прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди и выпадет снег. Днем в воскресенье в отдельных районах возможны сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед. Ветер 4-9 м/с.

Напомним, накануне на Кубани выпал первый снег. Посмотреть подборку фотографий и видео можно здесь.