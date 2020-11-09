Директор и бухгалтеры кубанской школы за три года похитили из бюджета 10 млн рублей

В Брюховецком районе трех женщин будут судить за мошенничество на 10 млн рублей

По данным следствия, директор школы в Брюховецком районе каждый месяц называла главному бухгалтеру сумму, которую нужно было начислить сверх зарплаты другому бухгалтеру. Чтобы скрыть хищение денег женщины составляли и регистрировали недостоверные платежные поручения и бухгалтерские отчеты о начислении зарплаты одной из сообщниц. После поступления денег на расчетный счет злоумышленницы распоряжались ими по своему усмотрению.

Ущерб муниципальному образованию за три года составил около 10 млн рублей. Против трех женщин в возрасте 42 и 43 лет возбудили уголовное дело по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Директор и бухгалтеры находятся под подпиской о невыезде, сообщили 9 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Материалы дела направили в суд, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре стало известно, что в Краснодаре бухгалтер похитила 54 млн рублей у организации, которая занимается школьным питанием.