В Краснодаре запустят акцию «Спортсмены нашего двора»

В Краснодаре с 16 октября пройдет серия открытых спортивных тренировок и мастер-классов

Спортсмены, ветераны спорта и руководители спортивных клубов проведут на площадках краевой столицы серию открытых тренировок и мастер-классов. Организатором акции «Спортсмены нашего двора», которая стартует 16 октября, стал центр физкультурно-массовой работы при поддержке администрации Краснодара.

Первый мастер-класс пройдет 16 октября в 13:00 на спортплощадке на улице Стасова, 168. Его проведет заслуженный мастер спорта, бывший центровой краснодарского ПБК «Локомотив-Кубань» и национальной сборной России по баскетболу, чемпион Европы 2007 года, трехкратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европы шестикратный чемпион Европы Алексей Саврасенко.

Тренировка откроет акцию, поэтому в ней поучаствуют замглавы Краснодара Антон Смертин и директор МБУ «Центр физкультурно-массовой работы» Роман Хубулов, сообщили 15 октября в пресс-службе администрации краевой столицы.

«Старт акции совпал с возобновлением занятий на 23 спортивных площадках города. Мы приглашаем всех юных краснодарцев на тренировки, которые регулярно будут проводить инструкторы по спорту Центра физкультурно-массовой работы», — рассказал Хубулов.