На дорогах Краснодара за две недели залатали еще 10 ям
Власти Краснодара 21 октября рассказали о ходе ямочного ремонта на дорогах краевого центра
Напомним, к 8 октября в Краснодаре сделали ямочный ремонт на 320 участках дорог. О том, где убрали ямы, Юга.ру писали здесь.
Спустя две недели власти Краснодара отчитались о проделанной работе на еще десяти участках дорог общей площадью 975,5 кв. метров.
Ямы залатали по следующим адресам:
- на улице Бульварной от Геологической до дома № 36;
- на пересечении улиц Архитекторов и Тенистой, 9/2;
- на пересечении улиц Московской и Островского;
- на подъезде к мусорному полигону на хуторе Копанском в районе улицы Центральной;
- на пересечении улиц Байбакова и Зиповской;
- на улице Героя Яцкова от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков;
- на пересечении улиц Титаровской и Ковтюха;
- на пересечении улиц Норковой и Платановой в поселке Знаменском;
- на улице Ипподромной от Передовой до Чернышевского;
- в переулке Веселом от улицы Школьной до Тихорецкой.
Всего с начала 2020 года в краевом центре отремонтировали 320 участков дорог. Общая площадь ремонта — 67 тыс. кв. метров.
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В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что по поручению главы города на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства создан специальный раздел о ходе ямочного ремонта дорог. Там публикуют информацию об участках, где такой ремонт выполнили с указанием месяца проведения работ и площади отремонтированного участка. Всего за прошлый год в Краснодаре ямы залатали на 314 дорожных участках.
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