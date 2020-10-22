На дорогах Краснодара за две недели залатали еще 10 ям

Напомним, к 8 октября в Краснодаре сделали ямочный ремонт на 320 участках дорог. О том, где убрали ямы, Юга.ру писали здесь .

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что по поручению главы города на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства создан специальный раздел о ходе ямочного ремонта дорог. Там публикуют информацию об участках, где такой ремонт выполнили с указанием месяца проведения работ и площади отремонтированного участка. Всего за прошлый год в Краснодаре ямы залатали на 314 дорожных участках.