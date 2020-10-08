В Краснодаре убрали дорожные ямы в 310 местах

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодара 8 октября рассказали о ходе ямочного ремонта в городе

В 2020 году в Краснодаре отремонтировали ямы на 310 участках дорог, общая площадь которых составила 66 тыс. кв. метров. За последние две недели специалисты починили восемь участков улиц, среди них:

  • улица 5-я Дорожная от улицы 3-й Трудовой до Дубравной;
  • пересечение улиц Березанской и Ипподромной;
  • проезд имени Ватутина от улицы Одесской до переулка Ключевского;
  • улица имени Демуса от дома № 20/1 до дома № 6;
  • подъездная дорога к НСТ «Речник» от улицы Центральной до Ореховой в станице Елизаветинской;
  • улица Старокубанская, 2, 63, 83/1;
  • пересечение улиц Стасова и Селезнева;
  • улица Тургенева от Калинина до Северной.

В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что в 2019 году в Краснодаре ямочный ремонт выполнили на 314 участках. Их нанесли на интерактивную карту на сайте мэрии, с которой можно ознакомиться здесь..

Дороги Краснодар

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Из-за засухи Адыгея перейдет на экономное водоснабжение
В Краснодаре убрали дорожные ямы в 310 местах
Росприроднадзор решил выяснить, откуда взялись нефтяные пятна в месте крушения теплохода «Адмирал Нахимов» в Новороссийске
В Сочи мойщик окон упал на крышу пристройки и сломал позвоночник
В Краснодаре трамваи стояли около часа из-за ДТП с перевернувшейся машиной
На Кубани завели дело на чиновницу, которая не выполнила работу в срок и задним числом поправила документы

Лента новостей

Статьи

«Забудьте и рожайте другого ребенка»

Минздрав Краснодарского края не обеспечивает больных детей жизненно необходимым лекарством

Статьи

Завтрак съешь сам

7 отличных вариантов на каждый день недели

Статьи

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»

История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями

Реклама на портале