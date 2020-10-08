В Краснодаре убрали дорожные ямы в 310 местах
Краснодарский край Валерия Дульская
Власти Краснодара 8 октября рассказали о ходе ямочного ремонта в городе
В 2020 году в Краснодаре отремонтировали ямы на 310 участках дорог, общая площадь которых составила 66 тыс. кв. метров. За последние две недели специалисты починили восемь участков улиц, среди них:
- улица 5-я Дорожная от улицы 3-й Трудовой до Дубравной;
- пересечение улиц Березанской и Ипподромной;
- проезд имени Ватутина от улицы Одесской до переулка Ключевского;
- улица имени Демуса от дома № 20/1 до дома № 6;
- подъездная дорога к НСТ «Речник» от улицы Центральной до Ореховой в станице Елизаветинской;
- улица Старокубанская, 2, 63, 83/1;
- пересечение улиц Стасова и Селезнева;
- улица Тургенева от Калинина до Северной.
В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что в 2019 году в Краснодаре ямочный ремонт выполнили на 314 участках. Их нанесли на интерактивную карту на сайте мэрии, с которой можно ознакомиться здесь..
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