В Краснодаре убрали дорожные ямы в 310 местах

В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что в 2019 году в Краснодаре ямочный ремонт выполнили на 314 участках. Их нанесли на интерактивную карту на сайте мэрии, с которой можно ознакомиться здесь ..

В 2020 году в Краснодаре отремонтировали ямы на 310 участках дорог, общая площадь которых составила 66 тыс. кв. метров. За последние две недели специалисты починили восемь участков улиц, среди них:

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