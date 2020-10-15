В Краснодаре отремонтируют участок улицы Дорожной

В октябре приступят к реконструкции участка улицы Дорожной между поселками Краснодарским и Индустриальным

Планируется отремонтировать 1,2 км дороги у жилого комплекса «Дыхание», строительство которого ведет компания ССК. В пресс-службе застройщика сообщили, что в ходе реконструкции улицу расширят до четырех полос.

«Проект увеличения полос готов. В конце октября строители приступят к работам. Расширение дороги — один из этапов благоустройства территории ЖК "Дыхание". Мы решили провести эти работы для создания более комфортных условий для будущих жильцов», — прокомментировал гендиректор ССК Александр Мелишев.