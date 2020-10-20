В Туапсе завели уголовное дело на судебного пристава за взятку начальнице
20 октября СК рассказал о возбуждении дела в отношении двух мужчин, которые решили передать взятку руководителю отдела судебных приставов в Туапсе
По данным следствия, у 28-летнего судебного пристава из Туапсе находились два дела о взыскании 3 млн рублей в пользу местного жителя. В августе 2020 года к нему обратился 31-летний знакомый и предложил в качестве посредника передать начальнице отдела судебных приставов 100 тыс. рублей взятки для ускорения перевода денег на счет взыскателя.
Пристав согласился и рассказал о преступной схеме начальнице. Женщина ответила ему согласием, но, осознавая противоправность действий, сообщила об этом в следственные органы. 13 августа посредник встретился с руководителем и передал ей 50 тыс. рублей. Дальнейшие действия остановили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В отношении мужчин завели уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве лицом с использованием своего служебного положения). Судебного пристава направили под домашний арест, а 31-летнего мужчину заключили под стражу. Сейчас следователи изучают другие возможные эпизоды преступной деятельности, сообщили 20 октября в пресс-службе СУ СК России по краю.
Портал Юга.ру не раз писал о делах в отношении должностных лиц, которых обвинают в коррупции. В конце сентября в получении взятки обвинили работника администрации Сочи. А 25 сентября стало известно, что за взятку задержали сотрудника министерства природных ресурсов края.
Читайте также
Пластический хирург о том, какие операции делают краснодарцы