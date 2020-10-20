В Туапсе завели уголовное дело на судебного пристава за взятку начальнице

20 октября СК рассказал о возбуждении дела в отношении двух мужчин, которые решили передать взятку руководителю отдела судебных приставов в Туапсе

По данным следствия, у 28-летнего судебного пристава из Туапсе находились два дела о взыскании 3 млн рублей в пользу местного жителя. В августе 2020 года к нему обратился 31-летний знакомый и предложил в качестве посредника передать начальнице отдела судебных приставов 100 тыс. рублей взятки для ускорения перевода денег на счет взыскателя.

Пристав согласился и рассказал о преступной схеме начальнице. Женщина ответила ему согласием, но, осознавая противоправность действий, сообщила об этом в следственные органы. 13 августа посредник встретился с руководителем и передал ей 50 тыс. рублей. Дальнейшие действия остановили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.