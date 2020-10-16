В Краснодаре ночью сгорели две машины во дворе многоэтажки
В Краснодаре ночью 16 октября загорелись автомобили во дворе многоэтажного дома
Ночью в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» опубликовали видео горящего автомобиля, снятое очевидцами на проспекте Знаменского, 16.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 16 октября порталу Юга.ру рассказали подробности случившегося.
Информация о пожаре поступила диспетчеру «01» в 2:24, а в 2:31 пожарные прибыли на место вызова. Они установили, что горят два автомобиля, площадь пожара — 5 кв. метров. Через минуту спасатели локализовали огонь, в 2:33 ликвидировали его и устранили последствия. При пожаре никто не пострадал.
В ведомстве уточнили, что возгорание устраняли восемь сотрудников МЧС, которые задействовали две спецмашины.
Как писали Юга.ру, в августе в Краснодаре сгорел автомобиль Jaguar, а в середине октября в краевом центре воспламенился грузовик возле подъезда многоэтажки.
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