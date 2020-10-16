В Краснодаре ночью сгорели две машины во дворе многоэтажки

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 16 октября порталу Юга.ру рассказали подробности случившегося.

Информация о пожаре поступила диспетчеру «01» в 2:24, а в 2:31 пожарные прибыли на место вызова. Они установили, что горят два автомобиля, площадь пожара — 5 кв. метров. Через минуту спасатели локализовали огонь, в 2:33 ликвидировали его и устранили последствия. При пожаре никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что возгорание устраняли восемь сотрудников МЧС, которые задействовали две спецмашины.