В Краснодаре организовали горячие линии по вопросам отопления многоэтажек

Горячие линии работают для жителей многоквартирных домов, которые получают централизованное теплоснабжение. По телефонам жители смогут задать свои вопросы, связанные с организацией теплоснабжения. Когда начнется отопительный сезон, по телефону можно будет передавать жалобы. Каждое обращение будет рассмотрено специалистами управления по жилищным вопросам, департамента городского хозяйства и ТЭК и других подразделений администрации.

Кроме того, на официальном портале администрации создали специальный раздел «Отопительный сезон 2020-2021: горячие линии».