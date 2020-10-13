В Краснодаре организовали горячие линии по вопросам отопления многоэтажек
Власти Краснодара 13 октября рассказали, что организовали работу телефонных горячих линий для жителей многоквартирных домов
Горячие линии работают для жителей многоквартирных домов, которые получают централизованное теплоснабжение. По телефонам жители смогут задать свои вопросы, связанные с организацией теплоснабжения. Когда начнется отопительный сезон, по телефону можно будет передавать жалобы. Каждое обращение будет рассмотрено специалистами управления по жилищным вопросам, департамента городского хозяйства и ТЭК и других подразделений администрации.
Кроме того, на официальном портале администрации создали специальный раздел «Отопительный сезон 2020-2021: горячие линии».
«Отопительный сезон в жилом многоквартирном фонде, подключенном к системе центрального отопления, традиционно стартует при наступлении среднего температурного режима наружного воздуха 8 °С, если такая температура продержится в течение пяти дней», — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
В департаменте уточнили, что во всем жилищном фонде Краснодара организовали аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирных домов собственными аварийно-диспетчерскими службами управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК), либо заключили договоры со специализированными организациями.
В режиме горячей линии в Краснодаре работают телефоны:
- городского управления по жилищным вопросам: 218-92-04, 218-92-70;
- департамента городского хозяйства и ТЭК: 255-02-46, 251-70-93;
- по Прикубанскому внутригородскому округу: 220-53-93;
- по Карасунскому внутригородскому округу: 231-09-40;
- по Центральному внутригородскому округу: 255-34-99;
- по Западному внутригородскому округу: 253-45-56.