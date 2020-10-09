Жители поселка Краснодарского пожаловались Первышову на плохую воду, дороги, отсутствие стоянок и отопления

Краснодарский край

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Жители поселка под Краснодаром 9 октября рассказали главе города Евгению Первышову о своих проблемах

Глава Краснодара вместе с представителями власти города во время утреннего объезда встретился с активом поселка Краснодарского.

«Мы часто общаемся с активными горожанами, которые готовы рассказать о проблемах, существующих на конкретной территории. И это правильно, город большой, о всех локальных пробелах знать невозможно, поэтому будем опираться на мнение и поддержку жителей. Мы не даем никаких обещаний, а совместно с горожанами обозначаем перечень задач и прорабатываем план-график их решения», — прокомментировал итоги встречи Евгений Первышов.

Какие вопросы обсудили местные жители с чиновниками

Проблема: Благоустройство зеленой зоны вдоль улицы Кирилла Россинского.

Решение: Евгений Первышов поручил подготовить эскизный проект благоустройства бульвара имени Кирилла Россинского, который учитывает пожелания горожан. Потом участок попадет в рейтинговое голосование, по итогам которого бульвар смогут включить в программу «Формирование комфортной городской среды». Когда будет благоустроен бульвар — неизвестно, это зависит от количества голосов и места в рейтинге.

Проблема: Оборудование пешеходного перехода в районе бульвара имени Кирилла Россинского, где школьные автобусы высаживают и забирают детей.

Решение: Депутат гордумы Андрей Раззоренов, который принял участие в выездной стрече, сообщил, что проект размещения пешеходного перехода уже готов, он появится на этом участке в первой половине 2021 года.

Проблема: Мусорные контейнеры стоят вдалеке от домов, на въезде в поселок вдоль проезжей части.

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Решение: Мэр поручил проработать вопрос размещения контейнеров внутри жилых массивов. А глава Прикубанского округа Александр Журавлев пообещал вместе с региональным оператором ТБО и Роспотребнадзором в течение двух недель подготовить схему размещения контейнерных площадок и приступить к их установке.

Проблема: Нет стоянки на конечной остановке нескольких автобусов.

Решение: Первышов поручил специалистам администрации округа совместно с перевозчиком найти подходящий земельный участок, создать там стоянку, комнату отдыха для водителей и стационарный санузел.

Проблема: В домах по улице Шевцова из кранов идет некачественная вода.

Решение: Мэр поручил провести в лаборатории «Краснодар Водоканал» независимую экспертизу воды, которую поставляет ИП Карапетян, и водозабора, сообщили в пресс-службе администрации города.

Проблема: Гравийная дорога в районе новостроек.

Решение: Власти начали оформление земельно-правовой документации, чтобы передать гравийные дороги из частной собственности на баланс муниципалитета. После чего, когда будут деньги и хорошая погода, дороги постепенно покроют асфальтобетоном.

Проблема: В феврале в ЖСК «Сити» сгорела дизельная котельная, у жителей нет отопления.

Решение: Специалисты «КубаньТеплоИнжиниринг» рассматривают техническую возможность подключения домов к сетям теплоснабжения, также прорабатывается вопрос увеличения лимитов газа от «Краснодаргоргаза». Евгений Первышов получил департаменту городского хозяйства и ТЭК взять ситуацию на контроль.

Благоустройство Водоснабжение Дороги Евгений Первышов Краснодар Чиновники

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