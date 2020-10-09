Жители поселка Краснодарского пожаловались Первышову на плохую воду, дороги, отсутствие стоянок и отопления

Жители поселка под Краснодаром 9 октября рассказали главе города Евгению Первышову о своих проблемах

Глава Краснодара вместе с представителями власти города во время утреннего объезда встретился с активом поселка Краснодарского.

«Мы часто общаемся с активными горожанами, которые готовы рассказать о проблемах, существующих на конкретной территории. И это правильно, город большой, о всех локальных пробелах знать невозможно, поэтому будем опираться на мнение и поддержку жителей. Мы не даем никаких обещаний, а совместно с горожанами обозначаем перечень задач и прорабатываем план-график их решения», — прокомментировал итоги встречи Евгений Первышов.

Какие вопросы обсудили местные жители с чиновниками

Проблема: Благоустройство зеленой зоны вдоль улицы Кирилла Россинского.

Решение: Евгений Первышов поручил подготовить эскизный проект благоустройства бульвара имени Кирилла Россинского, который учитывает пожелания горожан. Потом участок попадет в рейтинговое голосование, по итогам которого бульвар смогут включить в программу «Формирование комфортной городской среды». Когда будет благоустроен бульвар — неизвестно, это зависит от количества голосов и места в рейтинге.

Проблема: Оборудование пешеходного перехода в районе бульвара имени Кирилла Россинского, где школьные автобусы высаживают и забирают детей.

Решение: Депутат гордумы Андрей Раззоренов, который принял участие в выездной стрече, сообщил, что проект размещения пешеходного перехода уже готов, он появится на этом участке в первой половине 2021 года.