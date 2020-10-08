В Сочи мойщик окон упал на крышу пристройки и сломал позвоночник

Краснодарский край

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8 октября в Сочи спасатели помогли мужчине, который упал с высоты на пристройку

Инцидент произошел на улице Гастелло в Адлерском районе. 24-летний житель Дагестана пролетел три метра и упал на крышу пристройки. Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, он мыл окна в многоэтажном доме с внешней стороны. По предварительной информации, парень был сотрудником клининговой компании. После падения он оказался в труднодоступном месте, пришлось вызывать спасателей.

Специалисты положили мужчину в вакуумные носилки и иммобилизовали пострадавшего [закрепили в неподвижном положении — Юга.ру]. На жестких носилках и с применением альпинистского снаряжения его транспортировали к машине скорой помощи.

«В результате падения мужчина получил множественные травмы, в том числе перелом позвоночника», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в октябре 2019 года в торговом центре «Галерея» в Краснодаре рабочий насмерть сорвался с крыши.

Происшествия Сочи

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