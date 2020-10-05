В Краснодаре ростовчанин по чужим документам взял в кредит внедорожник, ноутбук и одежду

Краснодарский край, Ростовская область

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В Краснодаре будут судить жителя Ростовской области, которого обвиняют в хищении 2,5 млн рублей

По версии следствия, в ноябре 2018 года 36-летний житель Ростовской области вместе с сообщниками использовал паспорт и водительское удостоверение другого человека и заключил от его имени в трех банках Краснодара кредитные договоры на приобретение внедорожника, ноутбука и дорогих предметов одежды. При этом мужчина не планировал выплачивать кредит.

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В итоге ущерб финансовым организациям превысил 2,5 млн рублей. Против злоумышленника завели дело за три преступления по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела против его сообщников выделили в отдельные производства, так как они совершали аналогичные преступления в Ставропольском крае.

Прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд Краснодара. Ростовчанину грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 5 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Ростове задержали мужчину и двух женщин, которые собирались получить кредиты по поддельным документам.

Краснодар Кредитование Мошенничество Прокуратура

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