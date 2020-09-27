Вальттери Боттас выиграл Гран-при России «Формулы-1» в Сочи

Вальттери Боттас стартовал с третьей позиции, но уверенно одержал победу на «Сочи Автодроме», где состоялся седьмой в истории российский этап «Формулы-1». Для Боттаса эта победа стала второй в России.

Второе место на счету Макса Ферстаппена из Red Bull Racing, который стартовал с этой же позиции. Третьим к финишу приехал Льюис Хэмилтон. Ему не удалось пока повторить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед. На первом же круге сошли Карлос Сайнс и Лэнс Стролл. Первый неудачно вернулся на трассу, а канадец разбил болид в затяжном повороте. Почти там, где утром произошла авария в «Формуле-2». Замкнули первую пятерку Серхио Перес и Дэн Риккардо.

Для россиянина Даниила Квята гонка сложилась неплохо. Стартовав за пределами первой десятки, Квят финишировал в очковой зоне, завоевав баллы в копилку личного зачета и команды AlphaTauri. Ранее спортсмен заявил, что не собирается покидать «Формулу-1» после завершения текущего сезона.