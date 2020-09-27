В Сочи прервали гонку «Формулы-2» из-за серьезной аварии

В Сочи 27 сентября досрочно завершили гонку «Формулы-2» из-за аварии, в которой загорелся болид

Во втрой гонке этапа «Формулы-2» Лука Гьотто из HitechGP и британец Джек Эйткен из Campos Racing на седьмом повороте врезались в ограждения. Эйткена сорвало с траектории и он отправил итальянца в отбойник. В итоге болид Гьотто загорелся, второй автомобиль также улетел с трассы.

Спортсмены успели покинуть машины, но отбойники сильно разрушились. В результате гоночная дирекция Гран-при России решила досрочно завершить гонку, так как восстановление барьеров займет слишком много времени, сообщил RT.

Итоговые результаты утвердили по пятому кругу. Первую победу в карьере одержал Чжоу Гуаньюй , Никита Мазепин стал вторым и на его счету лучший круг в гонке. Третье место осталось за лидером чемпионата, немецким гонщиком «Према» Миком Шумахером.